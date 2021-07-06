Синхронистка Субботина рассказала о своей тёмной стороне

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Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала о своей тёмной стороне и главных для неё мужских качествах.
Синхронистка Субботина рассказала о своей тёмной стороне

    В откровенном интервью в новой серии развлекательного шоу «Как покорить чемпионку?» на видеосервисе
    PREMIER Субботина заявила, что ей нравится, когда её называют русалкой, и как настоящая
    русалка она покорила множество мужских сердец.

    Напомним, что новый проект рассказывает о взгляде известных спортсменок на мужчин и отношения в целом.

    Шоу выходит на видеосервисе два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

    Ранее сообщалось, что Янькова поделилась своими предпочтениями в общении и в бою.

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