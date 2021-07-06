Синхронистка Субботина рассказала о своей тёмной стороне

Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала о своей тёмной стороне и главных для неё мужских качествах.

В откровенном интервью в новой серии развлекательного шоу «Как покорить чемпионку?» на видеосервисе

PREMIER Субботина заявила, что ей нравится, когда её называют русалкой, и как настоящая

русалка она покорила множество мужских сердец.

Напомним, что новый проект рассказывает о взгляде известных спортсменок на мужчин и отношения в целом.

Шоу выходит на видеосервисе два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Ранее сообщалось, что Янькова поделилась своими предпочтениями в общении и в бою.