На PREMIER стартовало новое шоу «Как покорить чемпионку?»

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На видеосервисе PREMIER стартовало новое развлекательное шоу «Как покорить чемпионку?».
На PREMIER стартовало новое шоу «Как покорить чемпионку?»
  • © Pornchai Jaito / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Проект расскажет о взгляде известных спортсменок на мужчин и отношения в целом.

Шоу будет выходить на видеосервисе два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Ведущий, корреспондент канала «Матч ТВ» Денис Левко вместе с героинями шоу попробует найти ответ на вопрос — какие мужчины нравятся спортсменкам.

В первой серии шоу обладательница Кубка России по тайскому боксу Анастасия Янькова поделится своими предпочтениями в общении и в бою, расскажет об увлечениях, отношении к своей личности и к собственному телу.

Ранее ведущий канала «Матч ТВ» рассказал подробности скандального эфира с Бузовой.

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