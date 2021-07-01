На PREMIER стартовало новое шоу «Как покорить чемпионку?»

На видеосервисе PREMIER стартовало новое развлекательное шоу «Как покорить чемпионку?».

Проект расскажет о взгляде известных спортсменок на мужчин и отношения в целом.

Шоу будет выходить на видеосервисе два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Ведущий, корреспондент канала «Матч ТВ» Денис Левко вместе с героинями шоу попробует найти ответ на вопрос — какие мужчины нравятся спортсменкам.

В первой серии шоу обладательница Кубка России по тайскому боксу Анастасия Янькова поделится своими предпочтениями в общении и в бою, расскажет об увлечениях, отношении к своей личности и к собственному телу.

Ранее ведущий канала «Матч ТВ» рассказал подробности скандального эфира с Бузовой.