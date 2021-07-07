СМИ: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

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Власти Японии рассматривают возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей.
СМИ: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
  • © REUTERS/Issei Kato

Как сообщает Sankei Shimbun, в Токио могут объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что правительство страны примет решение о новых мерах по противодействию коронавирусу 8 июля.

Отмечается, что новые меры повлияют на возможность присутствия зрителей на Олимпийских играх.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без зрителей.

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