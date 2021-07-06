СМИ: Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без зрителей

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио хотят отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонии открытия и закрытия соревнований.

Как сообщает The Asahi, решение по данному вопросу будет принято после переговоров, в которых примут участие глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, мэр Токио Юрико Коикэ и представители оргкомитета Олимпийских игр.

Отмечается, что посмотреть церемонию открытия и закрытия Игр смогут представители МОК и члены иностранных делегаций.

Официально о решении могут объявить 8 июля.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей.