Федерер сенсационно проиграл Хуркачу в четвертьфинале и вылетел с Уимблдона
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.
Федерер является восьмикратным чемпионом турнира, что является рекордом.
Хуркач впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона. На этой стадии его противником станет либо итальянец Маттео Берреттини, либо канадец Феликс Оже-Альяссим.
Ранее сообщалось, что все российские теннисисты завершили выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.