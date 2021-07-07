Федерер сенсационно проиграл Хуркачу в четвертьфинале и вылетел с Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер потерпел поражение от поляка Хуберта Хуркача в матче 1/4 финала третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема — Уимблдона.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.

Федерер является восьмикратным чемпионом турнира, что является рекордом.

Хуркач впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона. На этой стадии его противником станет либо итальянец Маттео Берреттини, либо канадец Феликс Оже-Альяссим.

Ранее сообщалось, что все российские теннисисты завершили выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.