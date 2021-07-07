Тим Цзю считает, что неплохо провёл бой со Спарком

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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю, прокомментировал победу над соотечественником Стивом Спарком.
Тим Цзю считает, что неплохо провёл бой со Спарком
  • © Тим Цзю
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«Неплохо провёл этот бой. У меня одна цель — боксировать с тем, кто находится выше меня в рейтинге. Это мой дивизион. Соперник держался молодцом, я это уважаю. Чемпионы, я за вами иду. Это моя арена, мне всё очень понравилось», — приводит слова Цзю-младшего РИА Новости.

Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде в поединке, который прошёл в австралийском Ньюкасле.

Изначально Тим Цзю должен был подраться с другим австралийцем — Майклом Зерафой, но тот снялся с боя за неделю до его проведения.

Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обладателем вакантного титула чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. 26-летний боксёр одержал 19-ю победу на профессиональном ринге, при этом он ни разу не потерпел поражения.

Ранее в сети появилось видео нокаута Тима Цзю в бою со Спарком.

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