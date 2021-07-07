Тим Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде и защитил титул WBO Global
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Поединок прошёл в австралийском Ньюкасле и завершился нокаутом в третьем раунде.
Изначально Тим Цзю должен был подраться с другим австралийцем — Майклом Зерафой, но тот снялся с боя за неделю до его проведения.
Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обладателем вакантного титула чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. 26-летний боксёр одержал 19-ю победу на профессиональном ринге, при этом он ни разу не потерпел поражения.
Ранее Константин Цзю рассказал, что до 14 лет Тим отдавал предпочтение футболу, а не боксу.