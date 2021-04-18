Константин Цзю: до 14 лет Тим не занимался боксом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, что до 14 лет его сын Тим Цзю отдавал предпочтение футболу.

«Нет, до 14 лет Тимофей вообще не занимался боксом. Да, он постоянно находился в зале, но при этом очень отдавал предпочтение футболу и играл очень неплохо. Однажды он в составе сборной Австралии даже прилетал на турнир в Екатеринбург. Заняли третье место. Второй сын (Никита Цзю) также преуспевал в этом виде спорта и выступал за национальную команду. Тогда ему было лет 12... Но в один момент оба подошли ко мне и спросили: «А почему ты нас заставил играть в футболу?». Я был удивлён: «Это я-то заставил?». Так Тимофей и Никита по очереди перешли к бокс», — сказал Константин Цзю в интервью RT.

Ранее известный в прошлом боксёр рассказал, как его сын Тим повредил челюсть дедушки в трёхлетнем возрасте.