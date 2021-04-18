Константин Цзю рассказал, как его сын Тим повредил челюсть дедушке в трёхлетнем возрасте

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю сказал, как его сын Тим Цзю в возрасте трёх лет повредил челюсть дедушке.
Константин Цзю рассказал, как его сын Тим повредил челюсть дедушке в трёхлетнем возрасте
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«Причём первым пострадал от него дедушка — мой папа... В детстве мы любили играть с Тимофеем: садились напротив, закрывали лицо, а он бил по блоку. В тот день происходило то же самое, но вдруг что-то отвлекло отца. Он поднял голову, опустил руки — и в этот момент Тима пробил ему точно в челюсть. У папы был вывих. И это сыну было всего три года. А сейчас мы бьём посильнее», — сказал Цзю в интервью RT.

Ранее легендарный боксёр ответил, в каком случае его сын Тим проведёт поединок в России.

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