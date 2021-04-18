Константин Цзю ответил, в каком случае его сын Тим проведёт поединок в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю сказал, что должно произойти, чтобы его сын Тим Цзю провёл бой в России.

«Если речь идёт о российских промоутерах, то пусть сделают мне предложение в письменном виде и подробно распишут все подробности: с кем, когда, сколько. После передам это сыну. Но я буду первой инстанцией, которую нужно будет пройти. Поймите, в этом бизнесе меня не обмануть. Я знаю все лазейки, которые могут использовать. Поэтому мне необходима уверенность, что гонорар дойдёт до адресата, а также полная информация по организационным вопросам: использование прав и их принадлежность, проведение трансляции шоу и название компании, которая будет это осуществлять. Я должен знать всё это до того момента, как команда Тима сама посмотрит на соглашение и скажет, чего в нём не хватает», — заявил Цзю в интервью RT.

Ранее легендарный боксёр ответил, почему никогда не согласится выступить в показательном бою.