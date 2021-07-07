Романцев рассказал, что в 90-х «Спартак» отказался от коммерческих турниров из-за Хлестова

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о бывшем защитнике команды Дмитрии Хлестове.

«Могу сказать ещё про значимость Димы в моей команде. Я говорю «в моей», потому что тогда я работал там. Мы частенько в начале сезона зимой ездили на немецкие мини-футбольные турниры. Туда любили приезжать «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Боруссия» Мёнхенгладбах — великие немецкие клубы. Из других стран, из Парижа приезжали… Ну неважно. И однажды в этом турнире Дима не уступил, пошёл в серьёзный штык прямо на глазах у нас. Треск — ногу сломал. И команда на эти турниры перестала ездить, потому что психологическая травма для всех нас. То есть значимость Димы Хлестова для нашей команды была такая, что мы даже отказались от этих коммерческих турниров после того, как он получил травму на нём», — рассказал Романцев в эфире программы «Мама знает всё».

Хлестов в общей сложности отыграл в «Спартаке» девять сезонов, записав в свой актив восемь мячей и три результативные передачи в 280 матчах за клуб, в составе которого стал семикратным чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны, а также по одному разу выиграл Кубок СССР и Кубок чемпионов Содружества.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год, с 1997 по 2003 год и с 2009 по 2012 год.

Ранее Романцев рассказал, что Хлестову было всё равно, против кого играть.