Романцев: Хлестову было всё равно, против кого играть

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о бывшем защитнике команды Дмитрии Хлестове.

«Это, наверное, единственный человек, о котором я ни разу не пожалел, что с ним общался. Дело всё в том, что, когда человек талантлив, всегда говорят: «Он очень сложный». Это правильно говорят. Чем более талантлив человек, тем более сложный у него характер. Вот Дмитрий, наверное, один из тысячи людей, который, обладая большим футбольным талантом, очень несложный, порядочный, добрый, хороший человек, общительный», — рассказал Романцев в эфире программы «Мама знает всё».

Он отметил, что Хлестов играл одну из ключевых ролей в «Спартаке».

«Он, наверное, один из немногих, а иногда в некоторых составах был единственным человеком, для которого соперник не был авторитетом. Многие футболисты очень стеснялись, боялись. Будем говорить просто, по-футбольному: поджилки тряслись. Ему всё равно было, против кого играть, — Марадона против него или ещё кто-то из великих футболистов. Я спрашивал: «Как же, Дима, ты выходишь так, как будто против деревенской команды, нисколько у тебя никакой нет дрожи?» Он говорит: «А я даже стараюсь не думать, с кем я играю. Я выполняю свои задачи, свои обязанности и всё», — добавил Романцев.

Хлестов в общей сложности отыграл в «Спартаке» девять сезонов, записав в свой актив восемь мячей и три результативные передачи в 280 матчах за клуб, в составе которого стал семикратным чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны, а также по одному разу выиграл Кубок СССР и Кубок чемпионов Содружества.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вернулся с австрийских сборов в Москву.