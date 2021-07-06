Терюшков объяснил, почему задерживается подписание контракта Глушакова с «Химками»

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о состоянии переговоров ФК «Химки» с полузащитником Денисом Глушаковым.
Терюшков объяснил, почему задерживается подписание контракта Глушакова с «Химками»
  • РИА Новости

«В ближайшее время мы объявим о подписании контракта с Глушаковым. Задержка в подписании бумаг связана с занятостью сторон. Но проблем нет, это технический момент», — цитирует Терюшкова ТАСС.

34-летний Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. Срок его предыдущего соглашения с подмосковным клубом истёк 30 июня. В сезоне-2020/21 полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее «Химки» подписали контракт с Набиуллиным.

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