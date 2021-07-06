Сенников: Лёв — хороший вариант для сборной России

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал слухи о том, что экс-наставник Германии Йоахим Лёв является кандидатом на аналогичную должность в российской национальной команде.
Сенников: Лёв — хороший вариант для сборной России
  • Reuters

«Лёв очень плодотворно поработал со сборной Германии: привёл её к победе на ЧМ-2014, да и в целом немецкая сборная при нём добивалась хороших результатов. Я думаю, это очень интересная кандидатура. Немецкий подход к делу, определённые методики… Для сборной России это хороший вариант. Но здесь немало зависит и от финансового предложения. Плюс немаловажный момент — чего он сам сейчас желает: хочет отдохнуть или продолжить работу в футболе? Выбор только от него зависит… Капелло в Россию же приехал? Хиддинк приехал? Стало быть, можно договориться. Думаю, Лёв может последовать примеру своих коллег», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

61-летний немецкий специалист покинул сборную Германии после вылета команды в 1/8 финала Евро-2020 от Англии (0:2).

Ранее Червиченко выразил сомнение в том, что Лёв согласится возглавить сборную России.

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