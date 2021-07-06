Червиченко сомневается, что Лёв согласится возглавить сборную России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался относительно кандидатов на пост нового главного тренера сборной России.

«Виллаш-Боаш уже был в нашем футболе, но он никогда не работал со сборными. Опыт работы с клубом и в сборной — это разные вещи. За Лёва я двумя руками, при нём Германия была топовой и непобедимой командой, но всему рано или поздно приходит конец. Человек с таким опытом, пониманием и багажом титулов, как он, — подарок для нашей сборной. Не совсем уверен, что с ним будет возможность договориться, однако для нас это будет опыт лучше, чем с Хиддинком. У Лёва свой уровень и настолько большой футбольный авторитет, что он не сможет позволить себе брать в сборную неликвид, не захочет позориться. Что же касается Петковича, на него всегда смотрят, но потом что-то не срастается. Для меня тема югославов и денег такая, что я всегда жду каких-то манипуляций», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

В настоящее время главным тренером сборной России является Станислав Черчесов, однако под его руководством национальная команда страны не сумела выйти в плей-офф Евро-2020.

Ранее Смородская заявила, что только Виллаш-Боаш может согласиться возглавить сборную России.