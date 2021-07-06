Смородская: только Виллаш-Боаш может согласиться возглавить сборную России
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«Думаю, ни Йоахим Лёв, ни Владимир Петкович не согласятся. Денег у нас много, да, однако деньги — не всё для тренера. Один только Виллаш-Боаш может согласиться. И это неплохо. Надеюсь, он сможет вывести сборную России на чемпионат мира», — заявила Смородская в интервью «РБ Спорт».
На Евро-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.
Ранее Сёмин назвал тренера, который мог бы сменить Черчесова в сборной России.