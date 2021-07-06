Смородская: только Виллаш-Боаш может согласиться возглавить сборную России

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что из свободных топ-тренеров на пост главного тренера сборной России может согласиться только португалец Андре Виллаш-Боаш.
Смородская: только Виллаш-Боаш может согласиться возглавить сборную России
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Думаю, ни Йоахим Лёв, ни Владимир Петкович не согласятся. Денег у нас много, да, однако деньги — не всё для тренера. Один только Виллаш-Боаш может согласиться. И это неплохо. Надеюсь, он сможет вывести сборную России на чемпионат мира», — заявила Смородская в интервью «РБ Спорт».

На Евро-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

Ранее Сёмин назвал тренера, который мог бы сменить Черчесова в сборной России.

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