Сёмин назвал тренера, который мог бы сменить Черчесова в сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался о том, кто должен возглавить национальную команду после Станислава Черчесова.

«Я за то, чтобы отечественный специалист возглавлял Россию, так как это делает Шевченко у украинцев. И у него есть результат. У нас было достаточно много зарубежных специалистов, однако движения вперёд не происходило. Я за то, чтобы именно российский специалист возглавлял национальную команду. Есть Бердыев, к примеру. Нужно, чтобы футболисты понимали тренера на своём родном языке», — сказал Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и до сих пор находится в статусе свободного агента. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Российскую сборную возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством на Евро-2020 команда заняла последнее место в группе В и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее Сёмин говорил, что сборная России нуждается в отечественном тренере.