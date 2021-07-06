Сёмин считает, что сборная России нуждается в отечественном тренере

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал своё мнение о потенциальном сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу.
Сёмин считает, что сборная России нуждается в отечественном тренере
  • globallookpress.com

«Конечно, нам нужен отечественный тренер, а не иностранный. Андрей Шевченко как раз показывает пример для всех. У нас достаточно много тренеров, которые в состоянии работать со сборной», — цитирует Сёмина Sport24.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда стала четвертьфиналистом чемпионата мира — 2018, а на Евро-2020 не сумела выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Петкович является кандидатом на пост главного тренера сборной России.

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