Сёмин считает, что сборная России нуждается в отечественном тренере

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал своё мнение о потенциальном сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу.

«Конечно, нам нужен отечественный тренер, а не иностранный. Андрей Шевченко как раз показывает пример для всех. У нас достаточно много тренеров, которые в состоянии работать со сборной», — цитирует Сёмина Sport24.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда стала четвертьфиналистом чемпионата мира — 2018, а на Евро-2020 не сумела выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Петкович является кандидатом на пост главного тренера сборной России.