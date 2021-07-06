Чернышенко высказался о переносе этапа «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург

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Вице-премьер России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению в стране Гран-при «Формулы-1» Дмитрий Чернышенко высказался относительно будущего переноса гонки из Сочи в Санкт-Петербург.
Чернышенко высказался о переносе этапа «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Идея переноса этапа в Санкт-Петербург была одобрена всеми заинтересованными сторонами. Во время своего недавнего визита в Россию руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил, что это отличное место для проведения гонки. Наша задача сделать так, чтобы новый этап занял важное место в календаре «Формулы-1», стал ещё одной точкой притяжения туризма, чем и примечателен Санкт-Петербург. Что же касается Сочи, то новый виток развития получит не только автодром как объект, а и Олимпийский парк как часть федеральной территории. Для нас важно, чтобы постолимпийское наследие использовалось эффективно», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Гран-при России с 2014 года проводится в Сочи. В нынешнем сезоне этап состоится с 24 по 26 сентября. С 2023 года гонку будет принимать автодром «Игора Драйв», расположенный в Ленинградской области.

Ранее Гран-при Австралии был отменён из-за коронавируса.

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