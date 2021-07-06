СМИ: Футболист «Лорьяна» получил ожоги глаз в результате нападения

Игрок французского «Лорьяна» Йоан Висса пережил нападение с применением кислоты.

Об этом информирует L’Equipe. По информации источника, 32-летняя психически нездоровая женщина пробралась в дом футболиста и плеснула ему в лицо кислоту, после чего скрылась с места преступления. Висса был незамедлительно доставлен в больницу с ожогами глаз. Спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас он находится в стабильном состоянии, неизвестны лишь долгосрочные последствия этой травмы. Под вопросом находится и его дальнейшая футбольная карьера.

Преступницу задержали через сутки, она успела напасть ещё на двух людей, облив их той же самой кислотой, что и футболиста. Сообщается, что женщина с психическим расстройством пережила выкидыш и нападала на темнокожих людей с целью украсть их ребёнка, чтобы выдать мужу за своего.

В прошлом сезоне 24-летний Висса провёл 38 матчей в Лиге 1, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

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