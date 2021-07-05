Макгрегор рассказал о своей одержимости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что одержим деньгами.

«У меня есть нездоровая одержимость — тратить деньги. И ещё у меня есть здоровая одержимость — делать деньги», — заявил Макгрегор в интервью UFC.

Макгрегор и Порье встретятся 10 июля в главном бое турнира UFC 264. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года и завершился нокаутом в пользу ирландца. Второй прошёл 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

Ранее Макгрегор рассказал о плане на третий бой против Порье.