Матыцин и Никитин обсудили вопросы развития спорта в Нижегородской области

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Министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили вопросы развития спорта в регионе.
Матыцин и Никитин обсудили вопросы развития спорта в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Рабочая встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород».

«Вижу, что у вас очень активная позиция, как при создании современной спортивной инфраструктуры, так и при проведении международных соревнований, которые тоже являются катализатором для развития спорта. Это заметно на примере чемпионата Европы по современному пятиборью», — заявил Матыцин.

По его словам, в регионе есть стратегическое видение развития спорта.

Со своей стороны, Никитин отметил, что в 2021 году в регионе должно пройти около 1000 мероприятий в области физкультуры и спорта.

«Каждое из них — не просто спортивная борьба, но и вклад в популяризацию здорового образа жизни, развитие инфраструктуры. У нас есть программа по развитию ФОКов, строительству новых спортивных объектов, и нам очень важна поддержка федерального правительства», — сказал он.

Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.

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