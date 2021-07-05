Чесноков: Хачанов должен играть более надёжно и ровно

Короткая ссылка
Бывший российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу Карена Хачанова над американцем Себастьяном Кордой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Великобритании (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8).
Чесноков: Хачанов должен играть более надёжно и ровно
  • Reuters

«Это потрясающая новость для всех. Хачанов молодец, у него был долгий застой. У Карена не было выдающихся результатов в последнее время. Корда очень хороший и сильный теннисист. С каждым матчем он только набирает силы. Для меня он игрок из топ-20. Очень хорошо, что Карен его прошёл. Если он и дальше так продолжит, то можно говорить о его возвращении. Но Хачанов должен играть более надёжно и ровно, потому что в последнее время было много проигрышей», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

В 1/4 финала Хачанов сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Корду в пяти сетах и вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить