Чесноков: Хачанов должен играть более надёжно и ровно

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу Карена Хачанова над американцем Себастьяном Кордой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Великобритании (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8).

«Это потрясающая новость для всех. Хачанов молодец, у него был долгий застой. У Карена не было выдающихся результатов в последнее время. Корда очень хороший и сильный теннисист. С каждым матчем он только набирает силы. Для меня он игрок из топ-20. Очень хорошо, что Карен его прошёл. Если он и дальше так продолжит, то можно говорить о его возвращении. Но Хачанов должен играть более надёжно и ровно, потому что в последнее время было много проигрышей», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

В 1/4 финала Хачанов сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Корду в пяти сетах и вышел в четвертьфинал Уимблдона.