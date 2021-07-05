Чесноков: Хачанов должен играть более надёжно и ровно
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«Это потрясающая новость для всех. Хачанов молодец, у него был долгий застой. У Карена не было выдающихся результатов в последнее время. Корда очень хороший и сильный теннисист. С каждым матчем он только набирает силы. Для меня он игрок из топ-20. Очень хорошо, что Карен его прошёл. Если он и дальше так продолжит, то можно говорить о его возвращении. Но Хачанов должен играть более надёжно и ровно, потому что в последнее время было много проигрышей», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».
В 1/4 финала Хачанов сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Корду в пяти сетах и вышел в четвертьфинал Уимблдона.