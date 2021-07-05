СБР погасил долги перед IBU

Cоюз биатлонистов России (СБР) погасил задолженность перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

Об этом сообщил глава СБР Виктор Майгуров, слова которого передаёт ТАСС.

IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Россия лишилась возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований. СБР необходимо выполнить 12 критериев для восстановления членства, среди которых есть и финансовые обязательства.

Ранее сообщалось, что СБР не сможет использовать полное название на летнем ЧМ по биатлону.