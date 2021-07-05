Вяхирева вошла в состав сборной России по гандболу на ОИ в Токио

Федерация гандбола России (ФГР) огласила состав женской национальной сборной на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает пресс-служба ФГР, с состав национальной команды вошли: Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина, Полина Горшкова, Полина Кузнецова, Дарья Самохина, Юлия Манагарова, Ольга Фомина, Ксения Макеева, Анна Сень, Анна Вяхирева, Антонина Скоробогатченко, Владлена Бобровникова, Полина Ведёхина, Елена Михайличенко, Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина.

7 июля команда соберётся в Новогорске, где до 17 июля будет готовиться к Играм. В Токио сборная прибудет за неделю до первого матча олимпийского турнира, назначенного на 25 июля.

Ранее сообщалось, что Сергей Шишкарёв назвал задачу российских гандболисток на ОИ в Токио.