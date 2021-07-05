AIBA увеличила количество весовых категорий в любительском боксе

Короткая ссылка
Международная ассоциация бокса (AIBA) приняла решение об увеличении количества весовых категорий.
AIBA увеличила количество весовых категорий в любительском боксе
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба AIBA, теперь вместо десяти дивизионов у мужчин будет 13, а у женщин — 12.

Прежде в мужском и женском любительском боксе было по десять весовых категорий.

Теперь в мужских соревнованиях будут следующие весовые категории: до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг, свыше 92 кг. 

Женщины будут соревноваться в категориях до 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 и свыше 81 кг.

Новые категории вступят в силу на всех соревнованиях для всех возрастных групп под эгидой AIBA с 1 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что AIBA выплатила долг в размере $10 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить