Губерниев отреагировал на попадание в чёрный список Минкульта Украины

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал своё включение Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

«Наверное, это за то, что я последние десятилетия поддерживал украинский спорт, украинский биатлон, украинские лыжи, украинские прыжки в воду, украинское синхронное плавание… Много-много чего спортивного украинского я поддерживал и поддерживаю. У меня много замечательных украинских друзей-спортсменов, болельщиков и так далее. Может, это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски и именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы», — заявил Губерниев в своём видеообращении в Telegram.

Он выразил уверенность, что украинские спортивные болельщики сделают всё, чтобы такое решение было отменено.

«Я не сомневаюсь. Вспомните решение по Филиппу Киркорову. Я мог бы продолжать беспрепятственно приезжать на мою любимую Украину, будучи по-настоящему любимым комментатором, народным артистом и так далее. Правда всегда сильнее кривды. Спасибо, друзья», — добавил Губерниев.

5 июля стало известно, что Минкульт Украины внёс Губерниева в чёрный список.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ростова» отказался сравнивать сборные России и Украины после Евро-2020.