На Украине внесли спортивного комментатора Губерниева в чёрный список

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Минкультуры Украины внесло российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» страны.
На Украине внесли спортивного комментатора Губерниева в чёрный список
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Причины, по которым спортивный комментатор оказался в этом списке, неизвестны. На данный момент в нём числятся ещё 204 фамилии.

В 2015 году украинское ведомство опубликовало список деятелей культуры и искусства, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. В их числе оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (Валерия. — RT), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и другие. 

В январе список пополнили российские артистки Алёна Апина и Юлия Глебова.

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