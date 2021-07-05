На Украине внесли спортивного комментатора Губерниева в чёрный список

Минкультуры Украины внесло российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Причины, по которым спортивный комментатор оказался в этом списке, неизвестны. На данный момент в нём числятся ещё 204 фамилии.

В 2015 году украинское ведомство опубликовало список деятелей культуры и искусства, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. В их числе оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (Валерия. — RT), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и другие.

В январе список пополнили российские артистки Алёна Апина и Юлия Глебова.