На Украине внесли спортивного комментатора Губерниева в чёрный список
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Причины, по которым спортивный комментатор оказался в этом списке, неизвестны. На данный момент в нём числятся ещё 204 фамилии.
В 2015 году украинское ведомство опубликовало список деятелей культуры и искусства, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. В их числе оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (Валерия. — RT), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и другие.
В январе список пополнили российские артистки Алёна Апина и Юлия Глебова.