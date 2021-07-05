СМИ: Футболист Борре перейдёт в «Айнтрахт», им интересовались ЦСКА и «Краснодар»

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Нападающий сборной Колумбии по футболу Рафаэль Сантос Борре станет игроком немецкого «Айнтрахта».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, документы о переходе 25-летнего форварда уже оформлены. Борре присоединится к клубу в качестве свободного агента.

С 2017 по 2021 год он выступал за аргентинский «Ривер Плейт». В этом году он забил в чемпионате Аргентины восемь мячей в 13 матчах.

До этого в прессе говорилось, что им интересуются ЦСКА и «Краснодар».

Ранее агент македонского футболиста Алиоски опроверг слухи об интересе ЦСКА.

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