СМИ: Футболист Борре перейдёт в «Айнтрахт», им интересовались ЦСКА и «Краснодар»
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, документы о переходе 25-летнего форварда уже оформлены. Борре присоединится к клубу в качестве свободного агента.
С 2017 по 2021 год он выступал за аргентинский «Ривер Плейт». В этом году он забил в чемпионате Аргентины восемь мячей в 13 матчах.
До этого в прессе говорилось, что им интересуются ЦСКА и «Краснодар».
Ранее агент македонского футболиста Алиоски опроверг слухи об интересе ЦСКА.