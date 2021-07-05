Николич считает, что лимит на легионеров в РПЛ должен быть отменён

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мой ответ по лимиту прост: футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий — качество. Всё остальное, что придумывают — будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, — это всё неправильно. И это покажет игра. Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

По его мнению, российский футбол потерял множество игроков из-за лимита, увеличив их зарплаты в раннем возрасте. Специалист также считает, что именно клубы должны определять свою стратегию развития, а их при этом не должны ограничивать.

«Почему российские футболисты не уезжают из РПЛ? Потому что они получают €2 млн в год тут — нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит... Я не против, чтобы людей подписывали на 2 млн, но я за то, чтобы рынок был нормальным и адекватным. А лимит этому не помогает», — заявил Николич.

Ранее сообщалось, что Мацей Рыбус прибыл в расположение «Локомотива» после выступления на Евро-2020.