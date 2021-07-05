Экс-чемпион UFC Орловский бросил вызов Волкову

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский заявил, что хотел бы встретиться в поединке с россиянином Александром Волковым.

По его словам, он готов биться с российским бойцом, так как тот в одном из интервью говорил, что был бы не против их потенциальной схватки, так как их ничего не связывает.

«Я думаю, для него это отличный бой после поражения, лёгкие бабки. Меня же всерьёз не воспринимают, поэтому — почему нет? Я готов. Если он готов — вперёд. Мои менеджеры считают, что это правильный ход. Даже видео какое-то состряпали. Поэтому... Ничего личного — только бизнес. Если он готов — я к его услугам», — цитирует Орловского «Спорт-Экспресс».

27 июня Волков судейским решением проиграл Сирилу Гану на турнире UFC Vegas 30, тем самым потерпев третье поражение в десяти поединках в UFC, оно стало девятым за карьеру в ММА при 33 победах.

Ранее менеджер Волкова назвал возможного следующего соперника российского бойца.