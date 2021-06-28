Менеджер Волкова назвал возможного следующего соперника российского бойца

Иван Банников, менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова, рассказал о возможном следующем сопернике своего клиента в UFC.

«Реванш с Ганом — вряд ли. Этот результат отбросит Александра от титула на два боя минимум. С кем драться? Тыбуру дадут, скорее всего. Приблизительные сроки следующего поединка UFC с нами не обсуждал», — цитирует Банникова РИА Новости.

27 июня Волков судейским решением проиграл Сирилу Гану на турнире UFC Vegas 30, тем самым потерпев третье поражение в десяти поединках в UFC, оно стало девятым за карьеру в ММА при 33 победах.

Ранее сообщалось, что Волков подписал новый контракт с UFC.