Менеджер Волкова назвал возможного следующего соперника российского бойца

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Иван Банников, менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова, рассказал о возможном следующем сопернике своего клиента в UFC.
Менеджер Волкова назвал возможного следующего соперника российского бойца
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Реванш с Ганом — вряд ли. Этот результат отбросит Александра от титула на два боя минимум. С кем драться? Тыбуру дадут, скорее всего. Приблизительные сроки следующего поединка UFC с нами не обсуждал», — цитирует Банникова РИА Новости.

27 июня Волков судейским решением проиграл Сирилу Гану на турнире UFC Vegas 30, тем самым потерпев третье поражение в десяти поединках в UFC, оно стало девятым за карьеру в ММА при 33 победах.

Ранее сообщалось, что Волков подписал новый контракт с UFC.

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