Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко покинул штаб сборной Азербайджана по футболу

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Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко сообщил, что больше не будет совмещать работу в клубе и сборной Азербайджана по футболу.
Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко покинул штаб сборной Азербайджана по футболу
  • © Официальный Twitter ПФК ЦСКА

«Буквально на днях решился вопрос, что совмещать работу в ЦСКА и сборной Азербайджана я больше не буду», — цитирует Крамаренко Sport24.

По его словам, теперь он будет сконцентрирован только на работе в ЦСКА.

«В ЦСКА были не против моего совмещения, мы попробовали полгода. Вроде бы это не отразилось на моей работе в клубе и сборной. Но в сборной есть принципы и правила — желательно, чтобы совмещения не было», — добавил специалист.

При этом он отметил, что сборная Азербайджана остаётся для него родной и он будет готов ей впоследствии помочь словом и делом в любой момент.

Ранее сообщалось, что Диего Годин ответил отказом на предложение ЦСКА.

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