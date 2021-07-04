Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко покинул штаб сборной Азербайджана по футболу

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко сообщил, что больше не будет совмещать работу в клубе и сборной Азербайджана по футболу.

«Буквально на днях решился вопрос, что совмещать работу в ЦСКА и сборной Азербайджана я больше не буду», — цитирует Крамаренко Sport24.

По его словам, теперь он будет сконцентрирован только на работе в ЦСКА.

«В ЦСКА были не против моего совмещения, мы попробовали полгода. Вроде бы это не отразилось на моей работе в клубе и сборной. Но в сборной есть принципы и правила — желательно, чтобы совмещения не было», — добавил специалист.

При этом он отметил, что сборная Азербайджана остаётся для него родной и он будет готов ей впоследствии помочь словом и делом в любой момент.

Ранее сообщалось, что Диего Годин ответил отказом на предложение ЦСКА.