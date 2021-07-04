Мужская и женская сборные России по волейболу отменили сборы в Токио перед ОИ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко заявил, что мужская и женская сборные России по волейболу отменили сборы в Токио перед Олимпиадой.

«У нас были запланированы сборы в Японии у мужчин и женщин с 14 июля. Но пришлось отказаться от этих планов, потому что с японской стороны были проблемы», — цитирует Ярёменко ТАСС.

По его словам, в Японии не уверены, что смогут принять команды, как это было оговорено ранее.

«По совокупности мы решили, что 18 июля мужская и женская сборные России напрямую вылетят в Токио. На адаптацию времени хватит»,

Олимпийские игры в Токио, перенесённые с 2020 года из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что оглашён итоговый состав мужской сборной России по волейболу на ОИ в Токио.