Оглашён итоговый состав мужской сборной России по волейболу на ОИ в Токио

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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо определился со списком исполнителей в состав для выступления на Олимпийских играх в Токио.
Оглашён итоговый состав мужской сборной России по волейболу на ОИ в Токио
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола, коррективы в «список 12» могут вноситься только по форс-мажорным обстоятельствам. В состав сборной России попали: 

— Связующие: Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Павел Панков («Динамо» Москва).

— Диагональные: Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Зенит», Санкт-Петербург).

— Блокирующие: Артём Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск), Иван Яковлев («Зенит», Санкт-Петербург).

— Доигровщики: Денис Богдан («Факел»), Дмитрий Волков («Факел»), Егор Клюка («Зенит», Санкт-Петербург), Ярослав Подлесных («Динамо», Москва).

— Либеро: Валентин Голубев («Зенит-Казань»).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее стало известно, кто может понести знамя сборной России на открытии Игр в Токио.

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