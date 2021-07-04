Le Parisien: Рамос согласовал контракт с ПСЖ

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру во французском футбольном клубе ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, контракт между сторонами уже согласован.

Рамос покинул «Реал» 16 июня по истечении срока контракта. Он выступал за команду с 2005 года. С тех пор он провёл за команду 671 матч, забил 101 мяч и отдал 40 результативных передач. Вместе с королевским клубом защитник пять раз выигрывал чемпионат Испании, по четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Клубного чемпионата мира. А также он трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании.

Ранее Рамос заявил, что не хотел уходить из «Реала».