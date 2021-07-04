Le Parisien: Рамос согласовал контракт с ПСЖ

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Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру во французском футбольном клубе ПСЖ.
Le Parisien: Рамос согласовал контракт с ПСЖ
  • Reuters

Как сообщает Le Parisien, контракт между сторонами уже согласован.

Рамос покинул «Реал» 16 июня по истечении срока контракта. Он выступал за команду с 2005 года. С тех пор он провёл за команду 671 матч, забил 101 мяч и отдал 40 результативных передач. Вместе с королевским клубом защитник пять раз выигрывал чемпионат Испании, по четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Клубного чемпионата мира. А также он трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании.

Ранее Рамос заявил, что не хотел уходить из «Реала».

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