Le Parisien: Рамос согласовал контракт с ПСЖ
- Reuters
Как сообщает Le Parisien, контракт между сторонами уже согласован.
Рамос покинул «Реал» 16 июня по истечении срока контракта. Он выступал за команду с 2005 года. С тех пор он провёл за команду 671 матч, забил 101 мяч и отдал 40 результативных передач. Вместе с королевским клубом защитник пять раз выигрывал чемпионат Испании, по четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Клубного чемпионата мира. А также он трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании.
Ранее Рамос заявил, что не хотел уходить из «Реала».