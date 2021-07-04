Источник: ЦСКА интересуется футболистом сборной Северной Македонии
- Reuters
Об этом сообщает в Twitter журналист Николо Скира. По информации источника, бывшим футболистом английского «Лидса», который в настоящее время находится в статусе свободного агента, также интересуется турецкий «Галатасарай».
В минувшем сезоне 29-летний футболист сыграл в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
Алиоски сыграл в трёх матчах на Евро-2020, отметившись забитым мячом в ворота сборной Украины (2:1).
Ранее Селюк пошутил, что ЦСКА готовит Гогуа к отправке на МКС.