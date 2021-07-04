Источник: ЦСКА интересуется футболистом сборной Северной Македонии

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Защитник сборной Северной Македонии по футболу Эзджан Алиоски попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Источник: ЦСКА интересуется футболистом сборной Северной Македонии
  • Reuters

Об этом сообщает в Twitter журналист Николо Скира. По информации источника, бывшим футболистом английского «Лидса», который в настоящее время находится в статусе свободного агента, также интересуется турецкий «Галатасарай».

В минувшем сезоне 29-летний футболист сыграл в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Алиоски сыграл в трёх матчах на Евро-2020, отметившись забитым мячом в ворота сборной Украины (2:1).

Ранее Селюк пошутил, что ЦСКА готовит Гогуа к отправке на МКС.

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