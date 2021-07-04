Хави поздравил «Сочи» с днём рождения

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Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Хави поздравил футбольный клуб «Сочи» с днём рождения.
Хави поздравил «Сочи» с днём рождения
  • Reuters

«Поздравляю «Сочи» с днём рождения. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиваться новых успехов. Удачи!» — сказал Хави в видео, опубликованном на официальной странице клуба в Twitter.

ФК «Сочи» образован 4 июля 2018 года. Домашние игры проводит на стадионе «Фишт» в Сочи. С июля 2019 года выступает в Российской премьер-лиге. В предстоящем сезоне команда впервые представит Россию на европейском турнире, сыграв в Лиге конференций УЕФА.

Ранее «Сочи» объявил о трансфере футболиста сборной Кот-д'Ивуара.

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