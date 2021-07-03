«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче

Петербургский «Зенит» и гельзенкирхенский «Шальке» не сумели выявить победителя в товарищеском матче.

Встреча, проходившая на стадионе в городе Куфштайн в Австрии, завершилась вничью со счётом 0:0.

На 65-й минуте соперник петербургской команды получил право на пенальти, однако удар с 11-метровой отметки отразил 18-летний голкипер Даниил Одоевский.

Следующий матч на сборе в Австрии «Зенит» проведёт с немецким «Вердером» 7 июля.

Ранее в «Зените» прокомментировали непопадание Малкома в состав олимпийской сборной Бразилии.