«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче

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Петербургский «Зенит» и гельзенкирхенский «Шальке» не сумели выявить победителя в товарищеском матче.
«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Встреча, проходившая на стадионе в городе Куфштайн в Австрии, завершилась вничью со счётом 0:0.

На 65-й минуте соперник петербургской команды получил право на пенальти, однако удар с 11-метровой отметки отразил 18-летний голкипер Даниил Одоевский.

Следующий матч на сборе в Австрии «Зенит» проведёт с немецким «Вердером» 7 июля.

Ранее в «Зените» прокомментировали непопадание Малкома в состав олимпийской сборной Бразилии.

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