В «Зените» прокомментировали непопадание Малкома в состав олимпийской сборной Бразилии

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В «Зените» рассказали, как шли переговоры с Бразильской футбольной конфедерацией относительно участия форварда петербуржцев Малкома в Олимпийских играх в Токио.
В «Зените» прокомментировали непопадание Малкома в состав олимпийской сборной Бразилии
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Стороны находились в тесном контакте, никакого недопонимания между нами нет. Клуб был готов отпустить Малкома на Олимпиаду в Токио, но предсезонную подготовку он должен был пройти в «Зените». Мы гарантировали, что обеспечим игроку оптимальную подготовку. На данном этапе футболист находится в расположении команды и готовится к сезону, никаких проблем нет», — цитирует пресс-службу петербуржцев ТАСС.

Малком присутствовал в расширенной заявке олимпийской сборной Бразилии, но не попал в итоговый список.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес сыграет за сборную Бразилии по футболу на ОИ в Токио.

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