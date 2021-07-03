Кавазашвили считает, что Дзюба не будет объявлять о завершении карьеры в сборной России

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном завершении карьеры в сборной России форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«У Дзюбы такая же гордыня, как у Черчесова. Сам он ни за что не объявит о завершении карьеры в сборной страны. Будет ждать, когда сами перестанут вызывать. Хотя не могу сказать, что Дзюба — это пустое место в сборной. Ему в нападении нужен напарник, тогда будет толк. Новый цикл в сборной России должна начинать связка Дзюба — Соболев. Парень у «Спартака» отличный растёт, все лучшие качества форварда при нём. Но капитан сборной нужен другой. Над нашей командой все смеются, имидж у неё не самый лучший», — цитирует Кавазашвили Sport24.

32-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. На его счету 55 матчей и 30 забитых мячей.

Ранее Кавазашвили заявил, что шокирован выводами технического комитета РФС по игре сборной на Евро-2020.