Кавазашвили считает, что Дзюба не будет объявлять о завершении карьеры в сборной России

Короткая ссылка
Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном завершении карьеры в сборной России форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Кавазашвили считает, что Дзюба не будет объявлять о завершении карьеры в сборной России
  • Reuters

«У Дзюбы такая же гордыня, как у Черчесова. Сам он ни за что не объявит о завершении карьеры в сборной страны. Будет ждать, когда сами перестанут вызывать. Хотя не могу сказать, что Дзюба — это пустое место в сборной. Ему в нападении нужен напарник, тогда будет толк. Новый цикл в сборной России должна начинать связка Дзюба — Соболев. Парень у «Спартака» отличный растёт, все лучшие качества форварда при нём. Но капитан сборной нужен другой. Над нашей командой все смеются, имидж у неё не самый лучший», — цитирует Кавазашвили Sport24.

32-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. На его счету 55 матчей и 30 забитых мячей.

Ранее Кавазашвили заявил, что шокирован выводами технического комитета РФС по игре сборной на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить