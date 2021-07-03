Министр спорта Подмосковья опроверг слухи о том, что Ари близок к переходу в «Химки»

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию, согласно которой экс-нападающий сборной России Ари близок к заключению контракта с «Химками».
Министр спорта Подмосковья опроверг слухи о том, что Ари близок к переходу в «Химки»
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Это совсем не правда. Никакой конкретики нет. По Ари мы сейчас общаемся так же, как и по многим другим футболистам», — цитирует Терюшкова «Спорт-Эскпресс».

Последним клубом Ари был «Краснодар», за который он выступал с 2013 года. Форвард покинул его по окончании сезона. Также он до этого играл в России за «Спартак» и «Локомотив».

Кроме того, на счету Ари два матча в составе сборной России по футболу. 

Ранее сообщалось, что «Химки» близки к подписанию контракта с Ари.

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