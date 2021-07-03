Василевский увеличил свою победную серию с «Монреалем» до 11 матчей

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский увеличил победную серию в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

В третьей игре финала Кубка Стэнли с «Канадиенс» Василевский отразил 32 броска и помог своей команде взять верх со счётом 6:3. Таким образом, с учётом встреч регулярного чемпионата для отечественного вратаря это уже 11-я победа над «Монреалем» кряду.

Последний раз с Василевским в составе «Тампа» проиграла «Монреалю» в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров обошёл Павла Буре и вышел на четвёртое место в НХЛ по очкам в одном плей-офф среди россиян.