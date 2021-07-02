Мазепин рассказал о сложностях в управлении болидом Haas на тренировках Гран-при Австрии

Российский гонщик Haas Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

«У этой машины сложный аэродинамический пакет: один из самых сложных, каким я когда-либо управлял. Когда я выступал в младших «Формулах», то больший аэродинамический баланс приводил к избыточной поворачиваемости, но в «Формуле-1», определённо, изменения не значат именно это, плюс шины по-другому работают по ходу круга, ну и есть много всего, что влияет на прогрев. Всё довольно экстремально, нелегко, я бы сказал», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что команда использует пятничные тренировки для экспериментов с настройками.

«Пробуем трансформировать наши машины в ту сторону, которая потенциально даст преимущество. По сравнению с прошлым годом время практик сокращено, мы просто пробуем разные вещи. Завтра всё должно быть более равным и финализированным, я бы сказал», — добавил россиянин.

По итогам обоих сессий Мазепин занял последние, 20-е места, с отставанием от лидера в 2,173 и 1,650 секунды соответственно.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Австрии.