Самсонова одержала победу над Стивенс и вышла в 1/8 финала Уимблдона

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В матче третьего круга Открытого чемпионата Великобритании по теннису россиянка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс.
Самсонова одержала победу над Стивенс и вышла в 1/8 финала Уимблдона
  • © REUTERS / ANNEGRET HILSE

Встреча завершилась победой россиянки со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Матч продлился 2 часа и 1 минуту.

В следующему круге соревнований Самсонова сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее Рублёв обыграл Фоньини в третьем круге Уимблдона.

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