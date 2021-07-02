Самсонова одержала победу над Стивенс и вышла в 1/8 финала Уимблдона
В матче третьего круга Открытого чемпионата Великобритании по теннису россиянка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс.
- © REUTERS / ANNEGRET HILSE
Встреча завершилась победой россиянки со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Матч продлился 2 часа и 1 минуту.
В следующему круге соревнований Самсонова сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.
Ранее Рублёв обыграл Фоньини в третьем круге Уимблдона.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен