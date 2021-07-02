Смородская считает, что у сборной России во главе с Черчесовым нет будущего
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«Я считаю, что всё это действо выглядит очень странно, больше похоже на цирк. С таким тренером будущего у сборной нет! Нам необходим новый тренер», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».
Сборная России с тремя очками заняла четвёртое место в группе В и не сумела пробиться в плей-офф чемпионата Европы — 2020.
Ранее Губерниев выразил готовность помочь Черчесову преодолеть кризис в сборной России.