Смородская считает, что у сборной России во главе с Черчесовым нет будущего

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на пресс-конференцию главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Я считаю, что всё это действо выглядит очень странно, больше похоже на цирк. С таким тренером будущего у сборной нет! Нам необходим новый тренер», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Сборная России с тремя очками заняла четвёртое место в группе В и не сумела пробиться в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

Ранее Губерниев выразил готовность помочь Черчесову преодолеть кризис в сборной России.