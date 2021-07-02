Хави надеется, что Месси останется в «Барселоне»

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес прокомментировал выход своего бывшего одноклубника по «Барселоне», аргентинского форварда Лионеля Месси, на рынок свободных агентов.

«Сложились определённые рыночные условия, и надо подождать, чем всё закончится. Я так понимаю, Лео общается с «Барселоной» и президентом. Я желаю ему всего наилучшего. Как его друг и как фанат «Барселоны», я надеюсь, что он продолжит выступать за клуб. Надеюсь, объявят об этом как можно скорее. Если бы мне пришлось сделать ставку, я бы выбрал вариант, при котором Месси остаётся, хотя в футболе всякое бывало. Лео нужна «Барса», а «Барсе» нужен Лео. Он там счастлив, он провёл там всю свою жизнь», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 голов и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его.

Ранее сообщалось, Месси стал свободным агентом.