Мозгов: пока непонятно, что будет дальше с моей карьерой

Центровой сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов после завершения выступлений на олимпийском отборочном турнире в хорватском Сплите ответил на вопрос о своих планах на будущее.

«Пока непонятно, что будет дальше с моей карьерой. Хочу играть в баскетбол — поэтому я здесь», — приводит слова Мозгова ТАСС.

На клубном уровне 34-летний Мозгов представляет подмосковные «Химки». Он возобновил игровую практику после длительного восстановления от череды травм только в конце минувшего сезона Единой лиги ВТБ. При этом подмосковный клуб в следующем сезоне не будет участвовать в турнире.

Ранее Сергей Базаревич заявил, что, вопреки общепринятому в России мнению, не считает, что баскетбол в стране умер.