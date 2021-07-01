Базаревич: в России все думают, что баскетбол умер, но я так не считаю

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал непопадание национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.
Базаревич: в России все думают, что баскетбол умер, но я так не считаю
  • Reuters

«Это не тот результат, которого мы хотели достичь в Сплите. То, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне. Плохо, конечно, но плохой опыт тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа. В России все думают, что баскетбол умер. Я так не думаю, у нас есть молодые игроки, которые способны играть на высоком уровне», — приводит слова Базаревича ТАСС.

В рамках олимпийского отборочного турнира подопечные Базаревича потерпели поражение от Мексики (64:72) и Германии (67:69).

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу не сумела отобраться на ОИ в Токио.

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