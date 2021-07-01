Баскетболист Мозгов — о невыходе сборной на ОИ: боролись до последней секунды

Центровой сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов прокомментировал непопадание национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио после поражения от сборной Германии в матче группового этапа квалификационного турнира в хорватском Сплите.

«Мы очень хотели пройти в следующий раунд, но не получилось. Я горжусь тем, как мы играли, боролись до последней секунды — это самое важное», — приводит слова Мозгова ТАСС.

В рамках олимпийского отборочного турнира подопечные Базаревича потерпели поражение от Мексики (64:72) и Германии (67:69) и не сумели квалифицироваться на Игры в Токио.

Ранее Сергей Базаревич заявил, что, вопреки общепринятому в России мнению, не считает, что баскетбол в стране умер.